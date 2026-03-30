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Milano, turista incastrata nella porta di un tram e poi trascinata dal mezzo

Cronaca

E' accaduto in via Mazzini, in centro, sulla Linea 16. La donna, 30enne, è stata trascinata per un breve tratto e ha riportato solo alcune escoriazioni

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Una turista filippina è rimasta incastrata con un braccio nella porta di un tram, a Milano, ed è stata trascinata per un breve tratto dal mezzo stesso. E' successo ieri in via Mazzini, in centro a Milano, quando il tram della Linea 16 si è mosso dopo la fermata. L'intervento di una pattuglia di carabinieri di passaggio, che ha notato la scena e ha azionato la la sirena ha bloccato il mezzo, scongiurando il peggio. La donna, una 30enne, è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per alcune escoriazioni ed ecchimosi. La circolazione dei tram è rimasta bloccata per circa mezz'ora a causa dei rilievi della Polizia Locale.

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