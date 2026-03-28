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Corleone, 18enne arrestato per violenza sessuale su una 14enne

Cronaca

Lo scorso febbraio la ragazzina è stata condotta in una strada buia e isolata dove sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. L'indagato, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato portato all'Istituto penale per i minorenni Malaspina di Palermo

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Un 18enne di Corleone è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver violentato lo scorso febbraio una 14enne conosciuta durante una festa di carnevale in paese. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del tribunale per i minorenni, su richiesta della procura dei minori guidata da Claudia Caramanna. La ragazzina è stata condotta dal giovane in una strada buia e isolata e sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. In stato di shock, è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni.

Modalità "aggressive e degradanti"

Oltre all'analisi dei sistemi di videosorveglianza dell'area e alle audizioni dei testimoni, sono risultati determinanti gli accertamenti scientifici eseguiti dal Ris dei Carabinieri di Messina, i cui esiti, nel confermare i gravi abusi sessuali commessi dall'indagato, hanno anche evidenziato il ricorso a modalità particolarmente aggressive e degradanti per la vittima, ridotta nell'impossibilità di difendersi. L'indagato, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato portato all'Istituto penale per i minorenni Malaspina di Palermo.

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