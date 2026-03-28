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Milano, incendio in un palazzo in via Menabrea. Crollata parte del tetto

Cronaca
©Ansa

Le fiamme si sono sviluppate all'improvviso in un appartamento del quarto piano, il penultimo dello stabile, passando poi verso il quinto e facendo collassare in parte il tetto del condominio. Tutte le persone che si trovavano a casa sono state evacuate. Non ci sarebbero feriti o intossicati

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Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, in una palazzina in via Luigi Menabrea a Milano, in zona Farini-Maciachini. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano, il penultimo dell’edificio, espandendosi in pochi minuti anche verso il quinto e facendo collassare parzialmente il tetto del condominio. Tutte le persone che si trovavano a casa sono state evacuate e per il momento non sembrerebbero esserci feriti o intossicati. Sul posto sono arrivate subito sei squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto il rogo e hanno poi iniziato le attività di bonifica delle aree interessate dai fumi prodotti dalla combustione. 

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