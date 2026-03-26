L'iniziativa, organizzata da un brand di skin care, ha fruttato 10 mila euro alla Grande Brera. L'affitto degli spazi, regolato dal ministero, è una pratica sempre più diffusa nei musei per sostenere i costi di gestione ascolta articolo

La Biblioteca Braidense ha ospitato una sessione di fitness guidata dal celebrity trainer Isaac Boots, 616 mila follower su Instagram. L'allenamento si è svolto nella sala Teresiana, liberata per l'occasione dalle storiche vetrine di legno e allestita con tappetini, asciugamani e borracce con energy drink.

Foto Instagram Isaac Boots

Incasso da 10 mila euro per un'ora di training L'evento è stato organizzato da una società di skin care che ha affittato la sala settecentesca per un gruppo ristretto di clienti. La Grande Brera ha incassato 10 mila euro per un'ora di attività. Non è la prima volta che questi spazi vengono affittati. In passato era accaduto con Swarovski nella sala Sterling e con la cena organizzata dal brand di cosmetica Veralab dell'Estetista Cinica che suscitò grandi polemiche perché minestre, tartine e vini vennero serviti nella sala Teresiana della Braidense. La sala resta comunque lo spazio più richiesto tra quelli disponibili, insieme all'Orto botanico, all'Osservatorio astronomico e a Palazzo Citterio.

Domanda alta durante moda e design Le richieste aumentano durante la Fashion Week e il Salone del Mobile, con liste d'attesa per l'utilizzo degli spazi. Nel cortile di Palazzo Citterio è prevista quest'anno un'installazione dedicata al padiglione dell'Uzbekistan. I prezzi dell'affitto sono fissi e vengono stabiliti dal ministero della Cultura, che invita i musei autonomi statali a incrementare gli introiti attraverso eventi privati per sostenere i costi di gestione, dagli stipendi alle utenze.