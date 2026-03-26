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Cronaca

Dai dialetti all’inglese, che lingue si parlano in Italia?

Roberta Cavaglià

In Italia l’uso esclusivo o prevalente del dialetto in famiglia è crollato dal 32% del 1988 al 9,6% nel 2024. In parallelo cresce l’italiano, così come la conoscenza delle lingue straniere, anche i livelli restano scarsi rispetto alla media UE

 

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