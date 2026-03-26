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Incornato da un toro nelle campagne del Barese, grave un 39enne

Cronaca

La vittima sarebbe stata caricata alle spalle dall'animale riportando ferite molto gravi. L'uomo ora è ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata

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Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato incornato da un toro. È successo nella mattinata di giovedì 26 marzo nelle campagne tra Conversano e Turi, nel Barese.  Subito dopo l'incidente, il 39enne, originario di Conversano, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è intubato e ha un quadro clinico complesso a causa di un trauma cranio-facciale, un trauma toracico con fratture costali multiple e pneumotorace a destra. La prognosi è riservata. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato caricato alle spalle dall'animale riportando ferite molto gravi. 

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