Incornato da un toro nelle campagne del Barese, grave un 39enne

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato incornato da un toro. È successo nella mattinata di giovedì 26 marzo nelle campagne tra Conversano e Turi, nel Barese. Subito dopo l'incidente, il 39enne, originario di Conversano, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è intubato e ha un quadro clinico complesso a causa di un trauma cranio-facciale, un trauma toracico con fratture costali multiple e pneumotorace a destra. La prognosi è riservata. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato caricato alle spalle dall'animale riportando ferite molto gravi.