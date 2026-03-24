Trapianti in crescita, 2025 miglior anno di sempre: i dati

Il 2025 è stato l'anno record di donazioni e trapianti in Italia. I dati sono stati riferiti dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la presentazione del report preliminare annuale del Centro nazionale trapianti.

I dati

I trapianti nel 2025 sono stati 2.164, con un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. Le donazioni sono state 4.697 con un aumento dell'1,2% sul 2024. Il tasso nazionale di donazione si è assestato dunque a quota 30,2 donatori per milione di persone, un dato che porta l'Italia tra i primi Paesi in Europa. Le Regioni che hanno segnato i tassi di donazione più elevati sono stati Veneto, Toscana e Piemonte. "Sia per le donazioni che per i trapianti si tratta dei numeri più alti di sempre in Italia", ha detto il Centro nazionale trapianti. Il numero degli iscritti

attivi nel registro Ibmdr (ovvero le persone effettivamente disponibili a donare) è cresciuto ancora, arrivando a oltre 520 mila. Non sono cambiati molto invece, i numeri che riguardano le opposizioni al prelievo degli organi registrate nelle rianimazioni da parte dei congiunti al momento del decesso dei potenziali donatori: la percentuale dei no è aumentata dello 0,1% toccando il 28,8%.