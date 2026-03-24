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Cronaca

Il voto al referendum giustizia, visto dai giovani

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il No alla riforma della giustizia prevale (53,2%), trainato soprattutto dai giovani, più schierati contro. Il voto riflette una forte polarizzazione politica: centrosinistra compatto per il No, centrodestra per il Sì. Decisivi i giudizi di merito, ma pesa anche il segnale politico

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