Il voto al referendum giustizia, visto dai giovani

Il No alla riforma della giustizia prevale (53,2%), trainato soprattutto dai giovani, più schierati contro. Il voto riflette una forte polarizzazione politica: centrosinistra compatto per il No, centrodestra per il Sì. Decisivi i giudizi di merito, ma pesa anche il segnale politico
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