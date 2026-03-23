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“Giustizia in Itinere”, un'app a supporto delle vittime di reato

Cronaca

Rendere la giustizia più accessibile, comprensibile e vicina alle persone per offrire supporto concreto alle vittime di reato. Questo l'obiettivo della nuova applicazione che consente di accedere facilmente a contenuti chiari e aggiornati sui diritti delle vittime di reato, sui servizi attivi sul territorio e sulle opportunità offerte dai programmi di giustizia riparativa

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Un’applicazione digitale per informare, orientare e accompagnare le vittime di reato nei percorsi di tutela e giustizia riparativa. È questo l’obiettivo della nuova App “Giustizia in Itinere”, promossa dall’ASP Istituto Romano di San Michele nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura della giustizia riparativa e al rafforzamento dei servizi di supporto alle persone coinvolte in situazioni di reato.

 

L’applicazione rappresenta uno strumento innovativo che consente ai cittadini di accedere facilmente a informazioni sui propri diritti, sui servizi di assistenza alle vittime sui programmi di giustizia riparativa. Attraverso l’app, gli utenti possono orientarsi tra gli sportelli di ascolto attivi e i servizi disponibili, trovare indicazioni utili e conoscere le iniziative attive sul territorio.

 

Giustizia più vicina ai cittadini

 

“Con questo progetto – dichiara il Presidente dell’ASP Istituto Romano di San Michele, Giovanni Libanori – vogliamo rendere la giustizia più accessibile e vicina ai cittadini. La tecnologia può diventare uno strumento importante per aiutare le vittime di reato a trovare informazioni, supporto e percorsi di accompagnamento. L’App ‘Giustizia in Itinere’ nasce proprio per offrire un punto di riferimento semplice e immediato”.

Il progetto, realizzato in partenariato con la Regione Lazio, si inserisce nel quadro delle politiche di promozione della tutela delle vittime di reato e dei programmi di giustizia riparativa con l’obiettivo di favorire una rete territoriale capace di offrire ascolto, orientamento e supporto.

L’applicazione “Giustizia in Itinere” è disponibile direttamente sul sito ufficiale del progetto, dove è possibile trovare tutte le informazioni e scaricare gratuitamente lo strumento. 

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