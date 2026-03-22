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Milano, donna trovata accoltellata in strada: indaga la polizia

Cronaca

Colpita all'addome in via Livraghi, alla periferia est della città. Gli operatori del 118 sono stati avvertiti da una telefonata. La vittima è ricoverata all'ospedale Niguarda

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Una donna di 31 anni è stata soccorsa nel pomeriggio per via di una ferita d'arma da taglio all'addome in via Livraghi, alla periferia est di Milano. Gli operatori del 118 sono stati avvertiti da una telefonata e ora gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di capire chi l'ha accoltellata probabilmente nell'ambito di una lite avvenuta in zona. La donna, ricoverata all'ospedale Niguarda, è vigile e non corre pericolo di vita. 

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