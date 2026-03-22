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Crolla una palazzina a Roma dopo un’esplosione, ci sono feriti

Cronaca
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È accaduto in via Tavagnasco. Secondo i Vigili del fuoco, l'esplosione ha coinvolto tre villette e sarebbe stata causata da una bombola di gpl. Ci sono due feriti gravi, ricoverati in codice rosso

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Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si registrano due feriti gravi, ricoverati in codice rosso. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si sta recando sul luogo dell'esplosione.

Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma, 22 marzo 2026. E' accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si registrano due feriti gravi e una settantina di persone in strada. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO +++ UFFICIO STAMPA VIGILI DEL FUOCO +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
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Esplosione causata da bombola di gpl

Sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gpl a far crollare una palazzina in via Tavagnasco. Lo rendono noto i vigili del fuoco. L’esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. I pompieri hanno hanno estratto due persone dalle macerie consegnandole al 118. Sarebbe stata esclusa l'eventuale presenza di altre persone coinvolte.

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