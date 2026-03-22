Crolla una palazzina a Roma dopo un’esplosione, ci sono feriti

È accaduto in via Tavagnasco. Secondo i Vigili del fuoco, l'esplosione ha coinvolto tre villette e sarebbe stata causata da una bombola di gpl. Ci sono due feriti gravi, ricoverati in codice rosso

Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si registrano due feriti gravi, ricoverati in codice rosso. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si sta recando sul luogo dell'esplosione.

Esplosione causata da bombola di gpl

Sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gpl a far crollare una palazzina in via Tavagnasco. Lo rendono noto i vigili del fuoco. L’esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. I pompieri hanno hanno estratto due persone dalle macerie consegnandole al 118. Sarebbe stata esclusa l'eventuale presenza di altre persone coinvolte.