Il cadavere è stato trovato questa mattina in via Giggi Spaducci, in zona San Basilio. Alla base del gesto, secondo quanto trapelato finora, sembra ci siano delle offese rivolte a familiari
Un uomo di 37 anni di cittadinanza moldava è stato trovato morto questa mattina in un casolare in via Giggi Spaducci, in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Gli investigatori della Squadra Mobile, la polizia scientifica e il medico legale sono intervenuti sul posto riscontrando segni di violenza sul cadavere. In serata un uomo è stato fermato per la morte del 37enne: si tratta di un cittadino romeno, con qualche piccolo precedente, che avrebbe confessato davanti al pm.
Come si è arrivati al fermo
L'uomo è stato rintracciato dalla polizia, che aveva avviato le indagini dopo il ritrovamento del corpo del 37enne moldavo. Alla base del gesto, secondo quanto trapelato finora, sembra ci siano delle offese rivolte a familiari. La vittima sarebbe stata colpita con una mazza alla gamba e alla testa.