Il cadavere è stato trovato questa mattina in via Giggi Spaducci, in zona San Basilio. Alla base del gesto, secondo quanto trapelato finora, sembra ci siano delle offese rivolte a familiari

Un uomo di 37 anni di cittadinanza moldava è stato trovato morto questa mattina in un casolare in via Giggi Spaducci, in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Gli investigatori della Squadra Mobile, la polizia scientifica e il medico legale sono intervenuti sul posto riscontrando segni di violenza sul cadavere. In serata un uomo è stato fermato per la morte del 37enne: si tratta di un cittadino romeno, con qualche piccolo precedente, che avrebbe confessato davanti al pm.