Fine settimana instabile su tutta l'Italia. Dove è prevista la pioggia

Miglioramento in atto nelle aree colpite dal maltempo, in particolare nelle zone interne di Sicilia e Calabria. La serata trascorrerà all'insegna della generale stabilità, con schiarite quantomeno parziali in avanzamento anche nelle aree coinvolte dall’instabilità. Previsto l'afflusso di correnti instabili e fresche dai quadranti orientali, con condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte ma con qualche perturbazione, soprattutto sui rilievi montuosi e le pianure del nord-ovest. Le temperature resteranno sui valori odierni; nevicate ancora possibili in montagna. Per l'inizio della settimana è previsto un corridoio di correnti fresche e instabili. Successivamente è attesa una saccatura depressionaria di origine polare marittima che potrebbe affondare sul Mediterraneo centrale, aprendo una nuova fase di maltempo con temporali, neve in montagna e possibili grandinate fino in pianura.