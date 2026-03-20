Naufraghi per 4 giorni su una piattaforma, salvati da SOS Méditerranée

116 persone, tra cui oltre 40 minori soli, 13 donne, un bambino e 2 neonati, sono state soccorse dalla Ocean Viking. Erano da quattro giorni su una piattaforma del gas di Miskar, nella regione di ricerca e salvataggio della Tunisia senza che nessuno intervenisse in loro aiuto. Intanto in mare le vittime aumentano. Altissimo il prezzo, in termini di vite umane, degli accordi con la Libia per fermare gli arrivi. ascolta articolo

I sopravvissuti, provenienti da 17 Paesi diversi, avevano fatto naufragio dopo che le due barche su cui viaggiavano erano state colpite da un ciclone. All'equipaggio della nave che li ha recuperati hanno riferito di aver visto familiari e amici sparire tra le onde senza poter fare nulla per salvarli. Il porto assegnato dal Viminale per l'approdo è Genova, ancora una volta un porto lontano, a diversi giorni di navigazione come ormai prassi per le navi delle organizzazioni non governatives. Duro il commento di SOS Méditerranée: "Ancora una volta interveniamo perché gli Stati vengono meno all'obbligo di soccorso imposto dal diritto marittimo internazionale e questo nonostante il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite abbia intimato agli Stati competenti di effettuare immediatamente il recupero e di sbarcare le persone in un luogo sicuro. Appello che è rimasto inascoltato. Di fronte a questa gravissima omissione di soccorso, noi abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte e di non venire meno all'obbligo giuridico di soccorso e a quello morale di umanità".

La rotta del Mediterraneo Intanto nel Mediterraneo centrale si continua a morire: lo scorso weekend un neonato è sparito tra le onde, caduto da una barca che stava cercando di arrivare a Lampedusa. Sulla sola rotta del Mediterraneo centrale, dall’inizio dell’anno, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha registrato 550 vittime, in forte aumento rispetto alle 1.330 dell’intero 2025. E i dispersi di cui non c'è traccia sono un numero impossibile da quantificare. "Le vittime dei cosiddetti naufragi fantasma sono almeno il doppio e i governi europei le nascondono all’opinione pubblica", denuncia Mediterranea Saving Humans, che sottolinea come ci siano da considerare le mille persone disperse durante il ciclone Harry; le 62 persone naufragate negli ultimi giorni (con 17 dispersi e altri migranti deportati in Libia) al largo delle coste libiche; l’imbarcazione con altre 38 persone, segnalata da Alarm Phone alle autorità competenti, di cui si sono perse le tracce da tre giorni. "Quanto poi è accaduto alla nave civile Sea-Watch 5 nei giorni scorsi è emblematico: di fronte all’indicazione governativa di un porto distante come Marina di Carrara, l’equipaggio ha deciso di forzare l’ingresso nel porto di Trapani, assumendosi la responsabilità di una scelta per garantire i diritti fondamentali delle persone soccorse. Una decisione che rischia adesso di essere sanzionata dalle illegittime regole del Decreto Legge Piantedosi. Ma che sosteniamo con forte convinzione: Mediterranea per prima, nelle sue ultime missioni, ha scelto di non accettare l’assegnazione di porti lontani, ritenendo che il diritto alla vita e alla cura, e la dignità delle persone soccorse vengano prima di ogni altra cosa. E i Tribunali di Trapani e Agrigento hanno già riconosciuto la legittimità delle nostre scelte". "Le morti in mare non sono inevitabili", aggiunge Mediterranea. "Sono la conseguenza di politiche governative che violano il diritto internazionale, abbandonando le persone in mare e ostacolando il soccorso civile. Per questo Mediterranea è di nuovo in missione con Safira: per continuare a garantire con la sua presenza, insieme alle altre organizzazioni della flotta civile, la tutela della vita umana e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone".