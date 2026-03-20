Introduzione
Arriva l'equinozio di primavera e con lui l'inizio di una nuova stagione, anche se il principio sarà incerto dal punto di vista meteo: se il sole sarà prevalente in tutta Italia per la giornata di oggi, il weekend si preannuncia già molto più instabile tra neve e acquazzoni. E un peggioramento è atteso per la prossima settimana, con il rischio di forti temporali e grandinate sulla Penisola
Quello che devi sapere
Previsto un peggioramento a partire da sabato
Sarà un equinozio totalmente soleggiato, disturbato solamente da un po’ di vento forte al Sud e da qualche isolato acquazzone, più probabile tra Sicilia e Calabria. Il primo fine settimana della Primavera sarà invece incerto e "zoppicante": sabato tornerà un po' di neve sulle Alpi, accompagnata dal pomeriggio-sera da qualche pioggia sulla Pianura Padana in spostamento da est verso ovest. Domenica, oltre a un po’ di instabilità al nord-ovest, troveremo anche acquazzoni al sud in risalita pomeridiana verso le regioni centrali.
Forti temporali e grandinate attese per mercoledì 25 marzo
Ma il focus più importante e allarmante dei modelli meteorologici è puntato sul drastico peggioramento di mercoledì 25 marzo. Una gelida massa d'aria artica, in partenza dalla lontana Norvegia, sembra voler puntare dritta verso l'Italia con una fase di forte maltempo. A causa della temperatura del mare (che inizia gradualmente a salire dopo i tepori delle scorse settimane) e dello scontro violento con questa lingua d'aria artica, si temono forti temporali e grandinate: il ghiaccio potrebbe cadere dal cielo con un'intensità importante e pericolosa per le campagne. Non si escludono fenomeni convettivi con un’instabilità molto simile a quella dei classici e violenti temporali estivi, da giovedì 26 marzo fino a fine mese.
Clima instabile e fresco in avvicinamento alla Pasqua
Questo nuovo colpo di coda invernale, in arrivo a tre mesi esatti dal Natale, lascerà un’impronta lunga e fredda sul nostro Paese. La Domenica delle Palme, al momento, sembra destinata a trascorrere ancora una volta con temperature sotto la media del periodo e sferzata dal vento sui ramoscelli d’ulivo. Spingendoci oltre, lo sguardo alla Santa Pasqua vede ancora l'ombra dell'incertezza: c'è la possibilità di un clima instabile e fresco, con molto vento, rovesci improvvisi e temperature sotto le medie stagionali. Ovviamente, data la distanza temporale, si tratta di uno scenario che dovrà essere attentamente verificato nei prossimi aggiornamenti.
Le previsioni nel dettaglio
Venerdì 20. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, freddo al mattino. Al Sud: qualche rovescio su Sicilia e Calabria. Sabato 21. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso il Nord Ovest in serata, neve sulle Alpi. Al Centro: tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato, poi aumento delle nubi e qualche scroscio isolato. Domenica 22. Al Nord: perturbato al Nord-Ovest. Al Centro: tempo variabile con scrosci pomeridiani. Al Sud: instabile con scrosci diffusi. Da giovedì 26 marzo arrivo di aria fredda dalla Norvegia con maltempo invernale.