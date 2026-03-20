Introduzione

Arriva l'equinozio di primavera e con lui l'inizio di una nuova stagione, anche se il principio sarà incerto dal punto di vista meteo: se il sole sarà prevalente in tutta Italia per la giornata di oggi, il weekend si preannuncia già molto più instabile tra neve e acquazzoni. E un peggioramento è atteso per la prossima settimana, con il rischio di forti temporali e grandinate sulla Penisola