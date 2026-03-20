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Meteo primo weekend di Primavera: rischio pioggia e freddo. Le previsioni

Cronaca

Introduzione

Arriva l'equinozio di primavera e con lui l'inizio di una nuova stagione, anche se il principio sarà incerto dal punto di vista meteo: se il sole sarà prevalente in tutta Italia per la giornata di oggi, il weekend si preannuncia già molto più instabile tra neve e acquazzoni. E un peggioramento è atteso per la prossima settimana, con il rischio di forti temporali e grandinate sulla Penisola

Quello che devi sapere

Previsto un peggioramento a partire da sabato

Sarà un equinozio totalmente soleggiato, disturbato solamente da un po’ di vento forte al Sud e da qualche isolato acquazzone, più probabile tra Sicilia e Calabria. Il primo fine settimana della Primavera sarà invece incerto e "zoppicante": sabato tornerà un po' di neve sulle Alpi, accompagnata dal pomeriggio-sera da qualche pioggia sulla Pianura Padana in spostamento da est verso ovest. Domenica, oltre a un po’ di instabilità al nord-ovest, troveremo anche acquazzoni al sud in risalita pomeridiana verso le regioni centrali.

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Forti temporali e grandinate attese per mercoledì 25 marzo

Ma il focus più importante e allarmante dei modelli meteorologici è puntato sul drastico peggioramento di mercoledì 25 marzo. Una gelida massa d'aria artica, in partenza dalla lontana Norvegia, sembra voler puntare dritta verso l'Italia con una fase di forte maltempo. A causa della temperatura del mare (che inizia gradualmente a salire dopo i tepori delle scorse settimane) e dello scontro violento con questa lingua d'aria artica, si temono forti temporali e grandinate: il ghiaccio potrebbe cadere dal cielo con un'intensità importante e pericolosa per le campagne. Non si escludono fenomeni convettivi con un’instabilità molto simile a quella dei classici e violenti temporali estivi, da giovedì 26 marzo fino a fine mese.

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Clima instabile e fresco in avvicinamento alla Pasqua

Questo nuovo colpo di coda invernale, in arrivo a tre mesi esatti dal Natale, lascerà un’impronta lunga e fredda sul nostro Paese. La Domenica delle Palme, al momento, sembra destinata a trascorrere ancora una volta con temperature sotto la media del periodo e sferzata dal vento sui ramoscelli d’ulivo. Spingendoci oltre, lo sguardo alla Santa Pasqua vede ancora l'ombra dell'incertezza: c'è la possibilità di un clima instabile e fresco, con molto vento, rovesci improvvisi e temperature sotto le medie stagionali. Ovviamente, data la distanza temporale, si tratta di uno scenario che dovrà essere attentamente verificato nei prossimi aggiornamenti.

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Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 20. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, freddo al mattino. Al Sud: qualche rovescio su Sicilia e Calabria. Sabato 21. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso il Nord Ovest in serata, neve sulle Alpi. Al Centro: tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato, poi aumento delle nubi e qualche scroscio isolato. Domenica 22. Al Nord: perturbato al Nord-Ovest. Al Centro: tempo variabile con scrosci pomeridiani. Al Sud: instabile con scrosci diffusi. Da giovedì 26 marzo arrivo di aria fredda dalla Norvegia con maltempo invernale.

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