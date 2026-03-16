L’attrice e il produttore cinematografico si erano sposati nel 2013 con una cerimonia informale a Las Vegas per poi rinnovare le promesse con nozze tradizionali dieci anni dopo a Bracciano. I due sono riusciti a trovare un accordo di separazione che gli ha evitato scontri giudiziari: il figlio di 11 anni continuerà a vivere con la madre nella villa della famiglia a sud di Roma ascolta articolo

Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco si separano. Un matrimonio durato 13 anni che ha portato alla nascita del figlio Mattia di 11 anni. Secondo fonti vicine alla coppia, la separazione è maturata negli ultimi mesi ma Arcuri e Di Gianfrancesco, anche per tutelare il bambino, sono riusciti a trovare un’intesa consensuale che ha evitato ai due di finire in tribunale e affrontare scontri giudiziari. L’accordo prevede che l’imprenditore versi un assegno da 6mila euro al mese alla ex moglie, oltre alla partecipazione alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio. Per quanto riguarda la gestione del loro unico figlio, i due manterranno l’affidamento congiunto.

Affidamento congiunto del figlio Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno deciso che l’11enne Mattia, per mantenere una stabilità e non turbare le sue abitudini, continuerà a vivere quotidianamente con la madre nella villa nella zona sud di Roma che è sempre stata la residenza della famiglia. La decisione è stata presa anche alla luce del fatto che il produttore cinematografico, a causa dei suoi impegni di lavoro, si trova spesso fuori città e non potrebbe garantire una presenza costante per il figlio. Leggi anche Zendaya avrebbe confermato di essersi sposata con Tom Holland