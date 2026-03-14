Secondo l'ente previdenziale, quella presenza sul set, avvenuta nel 2022, avrebbe configurato un rapporto di lavoro subordinato incompatibile con la pensione anticipata "ex quota 100" goduta dall'uomo. Motivo per cui sarebbe stata giustificata la revoca del trattamento pensionistico per l'intero anno precedente. I giudici, tuttavia, hanno dato ragione all'uomo

Aveva fatto la comparsa per due giorni sul set del film 'Ferrari', opera del regista Michael Mann dedicata al 'Drake' di Maranello, incassando 300 euro lordi di rimborso spese. Per quella modica cifra, legata al cameo cinematografico, si era visto chiedere, dall'Inps, la restituzione di 34mila euro. Protagonista della vicenda - riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino e dalla Gazzetta di Modena - un pensionato 64enne modenese che ha visto la Corte d'Appello di Bologna, al termine dell'iter processuale, respingere il ricorso presentato dall'Inps nei suoi confronti.

Un'unica presenza sul set, risalente al 2022

Secondo l'ente previdenziale, quella presenza sul set, avvenuta nel 2022, configurava un rapporto di lavoro subordinato incompatibile con la pensione anticipata "ex quota 100" goduta dall'uomo e, quindi, giustificava la revoca del trattamento pensionistico, pari a 34mila euro, per l'intero anno precedente. I giudici hanno però stabilito che l'attività della comparsa, limitata a posizionarsi sul set insieme ad altre persone, senza mansioni specifiche né direttive, poteva inquadrarsi al più come lavoro occasionale autonomo, cumulabile con la pensione. Stessa conclusione aveva già raggiunto il Tribunale di Modena, che aveva accolto il ricorso del pensionato presentato tramite il patronato Inas-Cisl accertando, così raccontano i quotidiani locali, l'illegittimità della pretesa restitutoria e condannando al ripristino, in favore del modenese, della prestazione pensionistica già riconosciuta e alla restituzione delle somme già trattenute.

Gli avvocati: "Ristabilito principio ceh dovrebbe essere acquisito"

"Finalmente è stato ristabilito un principio che avrebbe dovuto essere acquisito" - osservano i legali del pensionato al Carlino - i beneficiari della pensione ex quota 100 che hanno lavorato pochi giorni non perdono il diritto a un anno di pensione come pretende l'Inps. Inoltre è onere dell'ente dimostrare che si tratta di lavoro subordinato. Nel frattempo anche la Corte Costituzionale pare aver seguito questa linea".