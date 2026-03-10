Colpite le cosche Arena, Manfredi e Gentile

I provvedimenti sono stati eseguiti a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto, oltre che nelle carceri di Tolmezzo (Udine), Spoleto (Perugia), Cassino (Frosinone), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano. L'operazione, denominata "Libeccio", è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Crotone, del Reparto anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento operativo speciale (Ros) e della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei Comandi provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell'ottavo Nucleo elicotteri e dello Squadrone eliportato "Cacciatori" di Vibo Valentia. L'ordinanza, emessa dal gip distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha interessato i territori di Crotone e Isola di Capo Rizzuto, estendendosi alle strutture carcerarie di Tolmezzo, Spoleto, Cassino, Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano.