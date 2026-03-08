Modena, rapine a mano armata in un centro scommesse: 5 arrestati

Arrestati 4 campani e 1 modenese

Gli indagati sono una giovane di 25 anni, originaria della provincia di Napoli e residente nel vignolese, dipendente del centro scommesse, la quale ha ricoperto il ruolo di basista interna, fornendo informazioni utili alla realizzazione delle rapine, già agli arresti domiciliari; un uomo di 34 anni, di origine campana e residente nel modenese, fidanzato della basista, ideatore ed organizzatore delle rapine, il quale ha anche procurato l’arma utilizzata e ha partecipato attivamente alle rapine del 30 ottobre 2023 e del 5 marzo 2025, già detenuto in carcere; un 33enne originario di Salerno e residente nel Bolognese, esecutore materiale delle rapine del 4 febbraio 2026 e del 5 marzo 2025, già detenuto in carcere; un 32enne, modenese e residente nella provincia di Bologna, il quale ha svolto funzioni di supporto logistico e di conduzione dei veicoli utilizzati per le azioni delittuose, per poi partecipare materialmente alla rapina del 5 marzo 2025; un uomo di 58 anni, originario della provincia di Napoli e residente nel Modenese, il quale ha fornito supporto logistico e custodito parte del denaro provento delle rapine.



