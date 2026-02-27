Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Smog, allarme prolungato in Emilia Romagna. Restrizioni anche in Lombardia

Cronaca
©Getty

Secondo l'ultima rilevazione dell'Arpae, in tutte le province dell'Emilia-Romagna è stato emesso il bollino rosso per la qualità dell'aria. In vigore già dal 25 febbraio, l'allerta è stata prolungata e i divieti e le limitazioni saranno in vigore per tutto il weekend, fino a lunedì. L'allarme smog riguarda anche Milano, dove per tre giorni di fila sono stati superati i limiti giornalieri di Pm10 nell'aria

ascolta articolo

Continua l'emergenza smog in Emilia-Romagna. Secondo l'ultima rilevazione dell'Arpae, in tutte le province della regione è stato emesso il bollino rosso per la qualità dell'aria. In vigore già dal 25 febbraio, l'allerta è stata prolungata e i divieti e le limitazioni saranno in vigore per tutto il weekend, fino a lunedì. Con l'inizio della nuova settimana poi verrà emesso un nuovo bollettino. L'allarme smog riguarda anche Milano, dove per tre giorni di fila sono stati superati i limiti giornalieri di Pm10 nell'aria.

L'allerta smog in Emilia-Romagna

Le misure emergenziali per la qualità dell’aria resteranno attive nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I divieti aggiunitivi riguardano le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni sopra i 30.000 abitanti e lo stop allo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Allerta anche in Lombardia

Per tre giorni di fila, anche a Milano sono stati superati i limiti giornalieri dei livelli di Pm10 nell'aria. Così come in Emilia-Romagna, anche in Lomabrdia sono state emesse le misure temporanee antinquinamento di primo livello. Oltre al capoluogo lombardo, a essere colpite sono state anche le province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova e Monza. Secondo quanto riportato dal portale Info Aria della Regione Lombardia, il capoluogo si trova sopra la soglia da tre giorni. Il picco è stato raggiunto il 23 febbraio con 55.9 µg/m3 (la soglia è 50) e il giorno successivo sono stati registrati 56.9 µg/m3. Il 25 febbraio invece 53.5 µg/m3. 

Vedi anche

Inquinamento: nel 2025 maglia nera a Palermo, seguono Milano e Napoli

Cronaca: Ultime notizie

Sanremo, Mogol va a Roma con elicottero vigili del fuoco: è polemica

Cronaca

Dopo aver ricevuto il premio alla carriera e la standing ovation all'Ariston, lo storico...

Sardegna, decadenza Todde: sentenza Corte d’Appello entro 30 giorni

Cronaca

Entro un mese, ma forse anche prima, si conoscerà la decisione della Corte d'Appello di Cagliari...

Cranio di orso bruno sequestrato all'aeroporto di Milano Malpensa

Cronaca

Il sequestro durante un controllo su una spedizione proveniente dalla Bosnia-Erzegovina. Non era...

Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna

Cronaca

È stato eseguito il mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona...

Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti

Cronaca

Un bus di linea è finito stamani fuori strada, ribaltandosi su un fianco, a seguito di...

Cronaca: i più letti