Continua l'emergenza smog in Emilia-Romagna. Secondo l'ultima rilevazione dell'Arpae, in tutte le province della regione è stato emesso il bollino rosso per la qualità dell'aria. In vigore già dal 25 febbraio, l'allerta è stata prolungata e i divieti e le limitazioni saranno in vigore per tutto il weekend, fino a lunedì. Con l'inizio della nuova settimana poi verrà emesso un nuovo bollettino. L'allarme smog riguarda anche Milano, dove per tre giorni di fila sono stati superati i limiti giornalieri di Pm10 nell'aria.

L'allerta smog in Emilia-Romagna

Le misure emergenziali per la qualità dell’aria resteranno attive nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I divieti aggiunitivi riguardano le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni sopra i 30.000 abitanti e lo stop allo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Allerta anche in Lombardia

Per tre giorni di fila, anche a Milano sono stati superati i limiti giornalieri dei livelli di Pm10 nell'aria. Così come in Emilia-Romagna, anche in Lomabrdia sono state emesse le misure temporanee antinquinamento di primo livello. Oltre al capoluogo lombardo, a essere colpite sono state anche le province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova e Monza. Secondo quanto riportato dal portale Info Aria della Regione Lombardia, il capoluogo si trova sopra la soglia da tre giorni. Il picco è stato raggiunto il 23 febbraio con 55.9 µg/m3 (la soglia è 50) e il giorno successivo sono stati registrati 56.9 µg/m3. Il 25 febbraio invece 53.5 µg/m3.