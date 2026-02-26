L'uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella. Dopo lo schiaffo inferto all'alunno, accusato di avere insfatidito la nipote, si è subito allontanato prima che l'insegnante, colta di sorpresa, potesse intervenire
È entrato nella scuola primaria 'Leonardo da Vinci' di Voghera (Pavia) durante l'ingresso di insegnanti e studenti al mattino, ha raggiunto un'aula e ha schiaffeggiato un bambino, accusandolo di avere infastidito con atteggiamenti da bullo sua nipote. Protagonista dell'episodio il nonno della bambina. La vicenda è raccontata oggi sul quotidiano La Provincia Pavese. L'uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella. Dopo lo schiaffo inferto all'alunno, si è subito allontanato prima che l'insegnante, colta di sorpresa, potesse intervenire.
La scuola: "Fatto inaccettabile e senza alcuna giustificazione"
"Una persona è entrata durante l'ingresso e il personale non è riuscita a fermarla", ha confermato Maria Teresa Lopez, dirigente dell'Istituto comprensivo 'Sandro Pertini' di Voghera, che comprende la scuola primaria 'Leonardo da Vinci'. "È un fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione", ha sottolineato la dirigente che ha avvisato le forze dell'ordine. "Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti".