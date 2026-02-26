È entrato nella scuola primaria 'Leonardo da Vinci' di Voghera (Pavia) durante l'ingresso di insegnanti e studenti al mattino, ha raggiunto un'aula e ha schiaffeggiato un bambino, accusandolo di avere infastidito con atteggiamenti da bullo sua nipote. Protagonista dell'episodio il nonno della bambina. La vicenda è raccontata oggi sul quotidiano La Provincia Pavese. L'uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella. Dopo lo schiaffo inferto all'alunno, si è subito allontanato prima che l'insegnante, colta di sorpresa, potesse intervenire.