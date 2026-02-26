Valanga in Valtellina, morti un uomo e una donna sul monte Cornaccia

L vittime hanno età tra i 20 e i 30 anni. I soccorritori sono stati allertati da un terzo scialpinista che si è salvato ed è stato valutato sul posto dai soccorritori, senza necessità di ospedalizzazione. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo ascolta articolo

Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Le vittime, un giovane di 25 anni e una ragazza di età compresa tra i 20 e i 30 anni, stavano praticando sci-alpinismo quando sono stati travolti e uccisi dalla slavina. I soccorritori sono stati allertati da un terzo scialpinista che si è salvato ed è stato valutato sul posto dai soccorritori, senza necessità di ospedalizzazione. Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo.

