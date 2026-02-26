Padova, monossido di carbonio in una casa: un morto e un intossicato

L'incidente si è verificato nella serata di ieri, 25 febbraio, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Coinvolti due uomini
Una persona ha perso la vita ed un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri, 25 febbraio, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, la squadra dei soccorritori ha rilevato la presenza del monossido nei locali, aiutando subito i due uomini presenti all'interno. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare ed il medico del 118 ha potuto solo verificarne il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale.
Gli accertamenti
Ad intervenire sul posto sono stati i Vigili del fuoco di Padova unitamente al personale sanitario del Suem 118, che aveva ricevuto una segnalazione di possibile presenza del gas nello stabile. In queste ore si sta procedendo per accertare le cause dell'incidente e per determinare l'origine dell'esalazione. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri.