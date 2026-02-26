Padova, monossido di carbonio in una casa: un morto e un intossicato

Una persona ha perso la vita ed un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri, 25 febbraio, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, la squadra dei soccorritori ha rilevato la presenza del monossido nei locali, aiutando subito i due uomini presenti all'interno. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare ed il medico del 118 ha potuto solo verificarne il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale.