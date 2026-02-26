Le indagini hanno documentato un inquinamento ambientale grave e continuativo, con oltre 2.200 superamenti dei limiti e valori di contaminazione fino a dieci volte oltre le soglie autorizzate. Contestati inadempienze e omissioni sia al gestore sia all'ex dirigente Arpae, mentre l'impianto continuava a ricevere più di 100mila tonnellate di rifiuti in un'area agricola di 228 mila metri quadrati

I carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale e agroalimentare di Modena hanno eseguito il sequestro preventivo delle discariche Feronia 0, 1 e 2 e dei relativi comparti aziendali, nel territorio di Finale Emilia, su delega della Procura modenese.

Nonostante la Procura avesse già chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentante di Feronia Srl e dell'ex dirigente Arpae-Sac di Modena - entrambi accusati di inquinamento ambientale - le condotte ritenute illecite non si erano interrotte. Secondo la Procura, ciò ha reso "assolutamente necessario e urgente" applicare un vincolo cautelare per impedire un ulteriore aggravamento della situazione. Il sequestro è stato disposto per fermare un'attività che rischiava di compromettere in modo irreversibile la matrice ambientale di un'area agricola di circa 228.000 metri quadrati, mentre l'impianto continuava a funzionare a pieno regime, ricevendo oltre 107.000 tonnellate di rifiuti tra febbraio e novembre 2025.

Un quadro di inquinamento persistente

L'indagine è nata dagli esposti di comitati cittadini e, secondo la Procura, ha documentato un fenomeno di inquinamento grave e continuativo nel territorio di Finale Emilia. Tra il 2008 e il 2023 sono emersi 2.267 sforamenti delle concentrazioni soglia e per esempio il ferro, nell'agosto 2025, ha superato di quasi dieci volte i valori autorizzati. Altro inquinamento si è registrato poi nelle acque di drenaggio. È emersa, infine, "una sostanziale inerzia amministrativa, visto che non era mai stato redatto o imposto un piano di caratterizzazione complessivo e riferito all'intero impianto".