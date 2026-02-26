Parma, un arresto all'alba per un triplice omicidio: cosa sappiamo

Operazione dei carabinieri, alle 11 i dettagli in una conferenza stampa
I carabinieri del comando provinciale di Parma stanno dando esecuzione dalle prime ore di oggi a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Parma su richiesta della Procura parmigiana nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di partecipazione a un triplice omicidio aggravato. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa alle 11 negli uffici della Procura di Parma.