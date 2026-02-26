Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parma, un arresto all'alba per un triplice omicidio: cosa sappiamo

Cronaca

Operazione dei carabinieri, alle 11 i dettagli in una conferenza stampa

ascolta articolo

I carabinieri del comando provinciale di Parma stanno dando esecuzione dalle prime ore di oggi a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Parma su richiesta della Procura parmigiana nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di partecipazione a un triplice omicidio aggravato. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa alle 11 negli uffici della Procura di Parma.  

Cronaca: Ultime notizie

Bimbo morto a Napoli, incarico per accertamenti su cellulari sanitari

Cronaca

Procedono le indagini sulla vicenda del bambino di due anni deceduto all'ospedale Monaldi di...

Parma, un arresto all'alba per un triplice omicidio: cosa sappiamo

Cronaca

Operazione dei carabinieri, alle 11 i dettagli in una conferenza stampa

Scuola, circolare Valditara ai presidi: studenti lascino aule pulite

Cronaca

"Responsabilizzare gli studenti sull'uso corretto di beni pubblici è importante per sviluppare...

Frana Niscemi, fiaccolata a un mese dal crollo: migliaia in piazza

Cronaca

Cittadini in corteo con lo slogan "Il coraggio di restare, la forza di cambiare", a un mese dalla...

Voghera, nonno schiaffeggia bambino in aula accusandolo di bullismo

Cronaca

L'uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della...

Cronaca: i più letti