Sono state diffuse le fotografie di un uomo il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita e completamente carbonizzato il 23 febbraio 2024 a Roma, in Via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico. I carabinieri di Pomezia, che indagano sull’accaduto, hanno reso pubbliche le immagini che ritraggono la vittima chiedendo, su delega della Procura della Repubblica di Roma, la massima collaborazione agli organi di informazione e a chiunque possa essere in possesso di notizie utili al riconoscimento dell’uomo.

Cosa sappiamo

Sul luogo del ritrovamento non sono stati rinvenuti documenti utili all’identificazione e, nonostante le indagini finora svolte, non è stato possibile risalire all’identità della persona. L’uomo, presumibilmente di circa 80 anni, alto 160-165 cm, era munito di bastone e portava con sé un borsello a tracolla. Chiunque abbia notizie o elementi utili è pregato di contattare i Carabinieri di Pomezia al numero 0691628859.