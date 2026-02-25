Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone

Offerte Sky
Tragedia sul lavoro a Monfalcone. Un giovane operaio è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza stimata di venti metri nella zona dei cantieri navali di Monfalcone. Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con elicottero e ambulanza, ma l'uomo è deceduto per i politraumi provocati dall'impatto al suolo. Indagini in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento.

