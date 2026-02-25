Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco in mano a clan: 4 arresti, c'è anche anche un avvocato

Cronaca

L'indagine portata avanti da Guardia di finanza e carabinieri ha permesso di ricostruire le attività finite sotto il controllo degli esponenenti del clan Contini, uno dei protagonisti del cartello dell'Alleanza di Secondigliano. Smascherati ricoveri e certificazioni illegittime, ma anche truffe assicurative, con medici e professionisti compiacenti

ascolta articolo

Grazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo numerose attività dell' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: è quanto emerso da un'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza e del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli (coordinata dal pm della Dda partenopea Alessandra Converso), che ha portato all' arresto di tre presunti affiliati ai Contini e di un avvocato. 

I reati contestati ai quattro indagati

L'indagine ha permesso di smascherare ricoveri e certificazioni illegittime, ma anche truffe assicurative, con medici e professionisti compiacenti. E al centro del 'sistema', il clan Contini, uno dei protagonisti del cartello dell'Alleanza di Secondigliano. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di  finanza e del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti dei quattro indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di tre indagati, mentre per un quarto è  ancora in corso.

Cronaca: Ultime notizie

Verona, esplode palazzina a Negrar: un morto e tre feriti

Cronaca

Dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina a Prun, frazione di Negrar, la prima vittima...

Corruzione fondi UE in Campania e Sicilia: Eppo chiede 16 arresti

Cronaca

L'inchiesta riguarda la Campania e la Sicilia: i docenti avrebbero fatto in modo che gli enti...

Savona, bambino di 9 anni cade da terrazzino a scuola: in rianimazione

Cronaca

Il ragazzino è precipitato da 4 metri dopo che la ringhiera alla quale era appoggiato ha ceduto....

La morte di Domenico, i Nas di Trento all'ospedale di Bolzano

Cronaca

Acquisiti dall'ospedale gli elenchi del personale coinvolto nell'espianto e nel trasporto del...

Rogoredo, agente: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa"

Cronaca

Carmelo Cinturrino è accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto...

Cronaca: i più letti