Mangia le punte dei formaggi al supermercato: fermato un pensionato a Padova

Cronaca

Da mesi l'uomo mangiava di nascosto le punte dei formaggi al supermercato, senza pagare il conto. Dopo settimane di appostamenti e personale in borghese,  l'assaggiatore seriale, un pensionato di 70 anni, è stato colto sul fatto e smascherato

Pensionato di 70 anni colto sul fatto mentre mangia di nascosto le punte dei formaggi in un supermercato, senza poi acquistare i pezzi assaggiati. E’ accaduto a Padova, come racconta il quotidiano Il Mattino. Questo comportamento reiterato nel tempo, ha causato al punto vendita una perdita quantificabile per ogni pezzo tra i dieci e i quindici euro, subita per settimane dall'azienda.

Assaggiatore seriale

 L'uomo aveva l'abitudine di prendere spicchi di Parmigiano, Grana Padano o altri formaggi a pasta dura, mangiando solo la punta, per poi riporre i pezzi nei banchi frigo, dove erano stati messi in vendita. Lo ho fatto più volte, fino all’ altro ieri quando è stato colto sul fatto, mentre rosicchiava un pezzo di formaggio. L'uomo ha pagato l'ultimo furto.

