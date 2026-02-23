Cagliari, bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone a Sestu

Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30, all'ora di cena, proprio sotto gli occhi dei genitori del piccolo, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il piccolo dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la vicenda: al lavoro ci sono i militari della Stazione di Sestu dipendente dalla Compagnia di Quartu. Da quanto si apprende, i familiari avrebbero provato a liberare le vie respiratorie del bimbo. Al momento non si sa cosa avesse ingerito il piccolo.