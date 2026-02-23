Parolacce davanti alla partita in tv, la moglie pensa siano contro di lei e lo accoltella

Le sue ingiurie erano rivolte al rigore negato durante la partita ai partenopei durante la partita contro l'Atalanta. Ma la donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha pensato che le offese fossero dirette a lei e lo ha, prima minacciato dicendogli di andarsene subito da casa, e poi aggredito. La 35enne è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora detenuta in carcere. La vittima è tuttora ricoverata all’Ospedale del Mare, ma non è in pericolo di ascolta articolo

Le parolacce per il rigore negato durante Atalanta.Napoli in tv sono costate caro a un 40enne partenopeo. La moglie, infatti, pensando fossero rivolte a lei lo ha prima accoltellato e poi gli ha lanciato altre lame, di cui una si è conficca nel muro. È accaduto ieri pomeriggio a Capodimonte. La donna, una 35enne, è stata arrestata dai Carabinieri.

La dinamica dell'aggressione Secondo quanto ricostruito, la donna prima ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici e gliele ha lanciato contro. Poi, con un coltello da cucina ha tentato di colpirlo al fianco sinistro, poi ha sferrato un fendente al lato destro. Sanguinante, il 40enne ha chiamato prima il 112, poi il 118. La moglie non si è fermata e, durante la telefonata, ha tirato altri coltelli contro il compagno di vita. Uno si è conficcato nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo hanno trovato.