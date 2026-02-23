Bambina colpita da malaria ricoverata in ospedale a Venezia

La 12enne, residente a Chioggia, è giunta all'ospedale della Navicella nel primo pomeriggio di sabato scorso. Era da poco rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa e lamentava febbre alta

Una bambina di 12 anni è stata trasferita sabato 21 febbraio dall'ospedale di Chioggia (Venezia) a quello di Padova per un sospetto caso di malaria. La bambina, residente a Chioggia, è giunta all'ospedale della Navicella nel primo pomeriggio, dopo che per alcuni giorni, da poco rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa, lamentava febbre alta. I pediatri di Chioggia hanno prontamente diagnosticato la malaria e avviato la terapia specifica ma, per la criticità del quadro clinico, con gli specialisti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova hanno concordato il suo trasferimento, avvenuto sabato in serata.