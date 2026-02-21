L'insegnante è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato traumi giudicati guaribili in cinque giorni. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Il sindaco: “si tratta di un episodio inaccettabile”

Un'insegnante dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino, in provincia di Siracusa, è stata aggredita ieri mattina dal genitore di uno studente davanti alla scuola. La docente è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili in cinque giorni. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Giuseppe Gambuzza sui social.

Sindaco: "Episodio inaccettabile"

"L'amministrazione comunale esprime la più ferma e assoluta condanna per il grave episodio di aggressione - ha scritto il sindaco Gambuzza. “Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l'intera comunità scolastica e cittadina. La scuola rappresenta un presidio fondamentale di educazione, crescita e confronto civile ed ogni forma di violenza, fisica o verbale, non può e non deve trovare alcuna giustificazione". Nelle scorse settimane, a Lentini, sempre nel siracusano, una dirigente scolastica ha denunciato il ritrovamento di una cartuccia da fucile all'interno del proprio ufficio, gesto interpretato come un atto intimidatorio e su cui sono state avviate indagini.