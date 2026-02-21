La vicenda, successa ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca è relativa alla notte tra il 13 ed il 14 febbraio scorsi. Nei confronti dell'uomo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Bergamo su richiesta della procura locale
Un uomo di 57 anni ha accompagnato a casa una giovane conoscente e poi, approfittando della fragilità della ragazza, l'avrebbe abusata sessualmente. E' quanto successo ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca dove nei confronti dell'uomo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Bergamo su richiesta della procura locale.
La vicenda
Il provvedimento è scattato dopo l'episodio che sarebbe avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio scorso, ai danni di una 29enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata accompagnata a casa dal 57enne, disoccupato e già conosciuto alle forze dell'ordine che, approfittando della condizione di particolare vulnerabilità della ragazza dovuta probabilmente all'eccesso di alcol, ne avrebbe abusato sessualmente. L’allarme è scattato grazie al compagno della ragazza, il quale ha prestato i primi soccorsi allertando poi il 112. La giovane è stata trasportata quindi presso l'ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato scattato il "percorso rosa" per l’assistenza alle vittime di violenza. Quindi le attività investigative dei militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire la vicenda e di identificare il presunto autore del reato, in seguito denunciato per violenza sessuale aggravata. In base a quanto emerso, quindi, il Gip ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.