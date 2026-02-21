Un uomo di 57 anni ha accompagnato a casa una giovane conoscente e poi, approfittando della fragilità della ragazza, l'avrebbe abusata sessualmente. E' quanto successo ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca dove nei confronti dell'uomo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Bergamo su richiesta della procura locale.

La vicenda

Il provvedimento è scattato dopo l'episodio che sarebbe avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio scorso, ai danni di una 29enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata accompagnata a casa dal 57enne, disoccupato e già conosciuto alle forze dell'ordine che, approfittando della condizione di particolare vulnerabilità della ragazza dovuta probabilmente all'eccesso di alcol, ne avrebbe abusato sessualmente. L’allarme è scattato grazie al compagno della ragazza, il quale ha prestato i primi soccorsi allertando poi il 112. La giovane è stata trasportata quindi presso l'ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato scattato il "percorso rosa" per l’assistenza alle vittime di violenza. Quindi le attività investigative dei militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire la vicenda e di identificare il presunto autore del reato, in seguito denunciato per violenza sessuale aggravata. In base a quanto emerso, quindi, il Gip ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.