Roma, studente a scuola con la pistola minaccia compagno di classe: ripreso in un video

Cronaca
L’episodio è avvenuto in una scuola superiore in zona Primavalle. Il ragazzo è stato fermato e identificato dai carabinieri ieri mattina. Informata dei fatti l’autorità giudiziaria minorile

A Roma uno studente di una scuola superiore in zona Primavalle ha minacciato un compagno di classe con una pistola a salve priva di tappo rosso. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri che sono intervenuti sul posto e il giovane, un minore, è stato portato in caserma. Le forze dell’ordine hanno chiamato i genitori a cui è stato riaffidato. 

Studente portanto in caserma

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti poco dopo l’accaduto, pare che il ragazzo minorenne abbia minacciato un compagno di classe puntandogli contro la pistola mentre un terzo studente avrebbe filmato la scena. Identificato il ragazzo è stato portato in caserma ed è stata informata l'autorità giudiziaria minorile.  

