L’episodio è avvenuto in una scuola superiore in zona Primavalle. Il ragazzo è stato fermato e identificato dai carabinieri ieri mattina. Informata dei fatti l’autorità giudiziaria minorile

A Roma uno studente di una scuola superiore in zona Primavalle ha minacciato un compagno di classe con una pistola a salve priva di tappo rosso. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri che sono intervenuti sul posto e il giovane, un minore, è stato portato in caserma. Le forze dell’ordine hanno chiamato i genitori a cui è stato riaffidato.