Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Diplomazia di genere, l’Italia è tra i Paesi Ue con meno ambasciatrici

Roberta Cavaglià
©Getty

Nel 2024, in Europa le diplomatiche rappresentavano nel 2024 il 30% del totale: nella Penisola la percentuale si ferma al 15%. Non solo: nella maggior parte dei casi le ambasciate a cui le donne vengono indirizzate riguardano Stati non strategici

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ