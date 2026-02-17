Torino, uomo trovato morto in strada con una ferita al collo

Accanto al cadavere di un 58enne, con una profonda ferita alla gola, è stato trovato il coltello utilizzato per provocare il taglio mortale. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto: l’ipotesi di reato è quella di omicidio, ma non viene esclusa del tutto la possibilità di un suicidio

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella serata di ieri, in via San Marino, a Torino, con una profonda ferita al collo. Accanto al cadavere è stato rinvenuto il coltello utilizzato per provocare il taglio mortale, insieme agli effetti personali della vittima. A dare l’allarme è stato un passante, che intorno alle 21 ha contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la polizia, oltre al medico legale e alla pm di turno, Manuela Pedrotta. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto: l’ipotesi di reato è quella di omicidio, ma non viene esclusa del tutto la possibilità di un suicidio.