Torino, uomo trovato morto in strada con una ferita al collo

Cronaca
©Ansa

Accanto al cadavere di un 58enne, con una profonda ferita alla gola, è stato trovato il coltello utilizzato per provocare il taglio mortale. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto: l’ipotesi di reato è quella di omicidio, ma non viene esclusa del tutto la possibilità di un suicidio

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella serata di ieri, in via San Marino, a Torino, con una profonda ferita al collo. Accanto al cadavere è stato rinvenuto il coltello utilizzato per provocare il taglio mortale, insieme agli effetti personali della vittima. A dare l’allarme è stato un passante, che intorno alle 21 ha contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la polizia, oltre al medico legale e alla pm di turno, Manuela Pedrotta. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto: l’ipotesi di reato è quella di omicidio, ma non viene esclusa del tutto la possibilità di un suicidio.

Indagini in corso 

 

L’uomo non risulta residente a Torino e sarebbe straniero, ma al momento la sua identità non è stata resa nota. Gli agenti della squadra mobile stanno raccogliendo eventuali testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Da quanto risulta, non sarebbero state udite grida. A fornire elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto sarà anche l’autopsia. Il corpo si trovava in strada, in una pozza di sangue, non lontano da un cancello carraio.

