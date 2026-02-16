Offerte Sky
Morta Laura Masiello, la giornalista dell'Ansa aveva 59 anni

Cronaca
©Ansa

Colonna della redazione sportiva dell'agenzia di stampa, era arrivata a Roma, da Napoli, per coronare il sogno di seguire lo sport. Si è spenta nella notte dopo una malattia fulminante

ascolta articolo

È morta nella notte dopo una malattia fulminante Laura Masiello, giornalista dell'Ansa, da tanti anni colonna della redazione sportiva della quale era caposervizio aggiunto. Avrebbe compiuto 60 anni il 9 maggio.

 

Una vita all'insegna della passione per lo sport

Era arrivata a Roma da Napoli, per coronare il sogno di seguire lo sport, una passione, riporta l'Ansa, ereditata dal padre Nino. Il calcio masticato e vissuto fin da bambina, un'adolescenza nel segno di Maradona che aveva conosciuto e frequentato, i mondiali di Italia '90, i primi passi poi la gavetta nella carta stampata, fino all'approdo all'Ansa dove ha lavorato a Napoli, a Potenza, quindi nella sede nazionale di Roma. Lettrice attenta, scrupolosa, era difficile le sfuggisse un appuntamento, impossibile sbagliasse un risultato o dimenticasse un evento da seguire, riportano i colleghi. Tifava per il Napoli, ma con professionale disincanto. Da cronista ha raccontato dalla Serie A alla Champions, passando per le Universiadi nella sua città e la Ryder Cup di Roma facendosi sempre apprezzare da colleghi, atleti e dirigenti sportivi. "Perché, giornalismo o vita privata, era questo il suo tratto: fare squadra per vincere tutti insieme" si legge ancora nel ricordo dell'Ansa. I funerali si svolgeranno a Napoli domani alle 10 nella Chiesa delle suore Betlemite. 

Laura Masiello - ©Ansa

