Morto Damiano Alberti, 23enne che raccontava il suo tumore sui social

Morto Damiano Alberti, il creator 23enne che raccontava il suo tumore sui social

Cronaca
Instagram

Nato e cresciuto a Cerveteri, aveva scoperto il suo male nel 2023 e da allora aveva condiviso con la community tutti i passi del suo percorso di cure. La notizia della scomparsa annunciata dalla famiglia con dei post sui social

ascolta articolo

È morto dopo una lunga malattia Damiano Alberti, il content creator 23enne di Cerveteri, in provincia di Roma. Era noto sui social com YouTube, TikTok e Twitch per raccontare il suo tumore maligno alla gamba, che avea scoperto nel 2023.

Le storie quotidiane

La scelta è stata quella di non nascondere nei suoi contributi social la malattia, insieme a tutto quanto faceva da 23enne: viaggi, sport, studio. Su YouTube aveva creato la rubrica "Damiano tra la gente" e aveva iniziato a pubblicare contenuti come l'intervista a un paratleta o su quanto e come la condizione medica abbia inciso sulla sua relazione.  

La malattia

Da quando, nel maggio del 2023, aveva scoperto la malattia, anche i dettagli del suo percorso erano condivisi con la community social: la diagnosi, le operazioni, l’amputazione, la protesi. Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia

