Cagliari, blitz della polizia contro droga e rapine: 14 indagati

Cronaca

E’ in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, denominata “Cavallo pazzo” e riferita a fatti "di criminalità organizzata, connessi a rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la pubblica amministrazione

Dalle prime ore della mattinata è in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. L'indagine, denominata 'Cavallo pazzo', è focalizzata su un gruppo criminale organizzato, al quale sono attribuite rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione, emersi all'esito di una complessa e articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile. 

In corso blitz polizia, 14 indagati

Sono impegnati numerosi equipaggi della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Volo e delle unità cinofile, per l'esecuzione di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria nei confronti di 14 indagati. 

