Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici, rimbalzando sui social. Sterpin è stato l'ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa

È morto Claudio Sterpin, l'uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell' ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è morto a Trieste, all’ospedale di Cattinara, dove era ricoverato da lunedì. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani rimbalzando sui social. Sterpin è stato l'ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa ed ha sempre sostenuto di avere una relazione affettuosa con lei che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima.

La battaglia per la verità

Quella di Claudio Sterpin è stata una battaglia cominciata poco dopo la scomparsa di Liliana e conclusasi ieri, condotta con interviste tv, dichiarazioni alla stampa, appelli, per affermare il sentimento che - a suo dire - li legava. Una posizione sempre smentita dal marito della donna, Sebastiano Visintin, che non ha mai creduto a un legame tra i due. Visintin e Sterpin negli ultimi anni sono stati costantemente al centro di dibattiti e confronti, con aspre accuse reciproche poi diventate anche battaglie giudiziarie. Solo poco tempo fa Sterpin aveva dichiarato: "Sono in ebollizione da anni. Perché non credo l'artefice sia stato Sebastiano, non credo sia stato lui ad ucciderla ma lui sa benissimo chi è stato". Tra le ultime uscite pubbliche di Sterpin, c'è stata una manifestazione davanti al tribunale di Trieste lo scorso dicembre, un sit in con amici e parenti della Resinovich. Lì aveva tenuto stretta tra le mani una grande foto di Liliana ribadendo: "Serve arrivare presto alla verità".