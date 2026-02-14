Garfagnana, tragico schianto fra tre auto: un morto e cinque feriti

Ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, deceduto sul colpo. Nell'auto con la vittima anche un bimbo di quattro anni, portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Tre donne e un uomo a bordo delle altre due vetture sono stati ricoverati, ma le loro condizioni non sembrano essere gravi

Incidente mortale, nella tarda mattinata di oggi, in Garfagnana in seguito a uno scontro fra tre auto avvenuto sulla strada regionale 445 che collega Lucca ad Aulla.

L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno in località Acquabona, nel comune di Castelnuovo Garfagnana. Ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, deceduto sul colpo. Nell'auto con la vittima anche un bimbo di quattro anni che è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Due donne che si trovavano a bordo di un'altra auto sono state portate a loro volta in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana. Un uomo e una donna che, infine, si trovavano nella terza auto coinvolta nello schianto sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Lucca. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.