Bus di studenti fuori strada in un fossato nel Mantovano: tre i feriti

Trasportati in codice giallo all'ospedale l'autista 59enne e due studenti di 15 e 17 anni. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Le ruote del pullman hanno fatto cedere la banchina, provocando l'uscita di strada del mezzo

Un pullman di linea con 27 studenti a bordo, di ritorno dalla scuola, è finito fuori strada lungo la statale Padana Inferiore, nel Comune di San Giorgio Bigarello. Il mezzo si è adagiato sul fianco contro la sponda di un fossato asciutto. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri, per far passare un veicolo proveniente dalla direzione opposta, l'autista dell'autobus si sarebbe spostato troppo sulla destra, invadendo la banchina che ha ceduto. A bordo c'erano 27 passeggeri, tutti di età compresa tra i 15 e 17 anni, studenti dell’Itis di Mantova. Ad avere la peggio sono stati il conducente dell'autobus, un uomo di 59 anni residente a Mantova, e due passeggeri, una ragazza di 17 anni ed uno di 15, entrambi residenti a Roverbella. I tre sono stati soccorsi dai sanitari dell'Areu 118, che li hanno trasportati in codice giallo all'ospedale civile di Mantova. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.