Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa

Coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 5 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma. Altri 2 km all'uscita obbligatoria ad Incisa, uno a quella di Firenze sud

Problemi di viabilità anche sulla rete autostradale, in una giornata segnata già dai grossi disagi per il traffico ferroviario. Alle 16:20 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in entrambe le direzioni per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura in direzione Bologna. L'impatto a seguito dell'incidente, spiega Autostrade per l'Italia, "ha provocato lo spostamento di alcuni new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo, attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 5 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma". Altri 2 km all'uscita obbligatoria ad Incisa, uno a quella di Firenze sud.

I percorsi di viabilità alternativa suggeriti

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Come viabilità alternativa, in direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Incisa, Aspi consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Firenze sud, percorso inverso verso Roma all'uscita di Firenze sud. Per le lunghe percorrenze, in direzione di Roma uscire a Firenze Impruneta seguire la strada statale 326 Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana, percorso inverso in direzione di Firenze.