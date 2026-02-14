A Bologna un pullman si scontra con un autobus, 7 feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 tra un bus Tper della linea 21 e un pullman Flixbus, all'incrocio fra via Stalingrado e via Serlio, nel quartiere fieristico di Bologna. I sette feriti non sono in grave condizioni

È ancora in fase di ricostruzione la dinamica precisa di un incidente che, all'alba, ha coinvolto un bus Tper della linea 21 e un pullman Flixbus, all'incrocio fra via Stalingrado e via Serlio, nel quartiere fieristico di Bologna. Il bilancio è di sette feriti, tutti lievi, di cui sei a bordo dell'autobus, oltre all'autista del mezzo Flixbus.