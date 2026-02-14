Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Bologna un pullman si scontra con un autobus, 7 feriti

Cronaca
©Getty

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 tra un bus Tper della linea 21 e un pullman Flixbus, all'incrocio fra via Stalingrado e via Serlio, nel quartiere fieristico di Bologna. I sette feriti non sono in grave condizioni

ascolta articolo

È ancora in fase di ricostruzione la dinamica precisa di un incidente che, all'alba, ha coinvolto un bus Tper della linea 21 e un pullman Flixbus, all'incrocio fra via Stalingrado e via Serlio, nel quartiere fieristico di Bologna. Il bilancio è di sette feriti, tutti lievi, di cui sei a bordo dell'autobus, oltre all'autista del mezzo Flixbus. 

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto verso le 6.30 e, dalle prime testimonianze, sembra che il pullman sia finito addosso alla fiancata destra dell'autobus Tper. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.

Potrebbe interessarti

Bus di studenti fuori strada in un fossato nel Mantovano: tre i feriti

Cronaca: Ultime notizie

Bimbo con cuore danneggiato, legale: "Non più trapiantabile"

Cronaca

A dichiararlo è stato il legale della famiglia del bambino, Francesco Petruzzi, riferendo il...

Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, E-R, Lazio e Sardegna

Cronaca

Una nuova perturbazione dall'Atlantico interessa tutta l'Italia, colpendo in particolare le zone...

Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich

Cronaca

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è...

Napoli, 13enne con una penna taglierino a scuola a Secondigliano

Cronaca

È accaduto all'Istituto Savio Alfieri. Il 13enne stava mostrando l'oggetto al suo compagno di...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, le parole del cancelliere Merz alla Conferenza sulla sicurezza:...

16 foto

Cronaca: i più letti