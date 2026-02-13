Offerte Sky
Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano: "Ho rischiato la vita"

In un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia, Stefania Nobile, l'ex imbonitrice televisiva ha raccontato la disavventura

"Ho una faccia stravolta, sono devastata". Wanna Marchi mostra lividi, ferite e ecchimosi dopo la disavventura vissuta a Milano. In un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia, Stefania Nobile, Marchi spiega di essere stata investita sulle strisce pedonali. "Ero fuori con Charlotte, sono uscita verso le 16.30. Ero sulle strisce pedonali, è arrivata una macchina e mi sono ritrovata sull'asfalto. Poi mi sono ritrovata su un'ambulanza, mi hanno chiesto come mi chiamassi e mi ricordavo... Wanna Marchi", spiega. "Non ricordavo altro, cercavo il mio cane e non c'era: non capivo niente di dove fossi, non ricordavo dove abitavo. Volevano portarmi nell'ospedale dove hanno fatto morire mio marito e ho detto 'assolutamente no'. Volevo tornare a casa", prosegue.

"E' successo a via del Ricordo a Milano. Mia mamma era sulle strisce, il ragazzo" che era alla guida dell'auto "si è dovuto allargare molto rispetto al segnale di stop perché c'era un'auto parcheggiata male", interviene Stefania Nobile spiegando la dinamica. "Il ragazzo aveva il sole negli occhi, quando ha vista mia mamma era tardi. Mia madre l'ha visto arrivare, ha accelerato il passo ed è caduta. Il ragazzo si è fermato e ha chiamato l'ambulanza, è stato molto bravo. Alcune persone avrebbero fatto finta di morire, avrebbero lucrato mettendo nei guai questo ragazzo. I truffatori sono altri", aggiunge.

