Morto Sante Cervellati, il fondatore della catena Comet aveva 88 anni

"Cervellati è stato un imprenditore con la “i” maiuscola, che ha dedicato tutta la vita al lavoro, portando la sua azienda a diventare importantissima a livello nazionale", commenta Giancarlo Tonelli, direttore Ascom Bologna

E’ morto a Bologna all’età di 88 anni Sante Cervellati, imprenditore e fondatore del gruppo Comet , azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici, elettronica e materiale elettrico. In 70 anni è passato da un piccolo negozio aperto nel 1967 in via Ranzani a Bologna col socio Giancarlo Orbellanti a un’azienda con 2500 lavoratori e oltre 130 punti vendita. 

Era malato da tempo

 Cervellati è stato tra i protagonisti della crescita commerciale del capoluogo emiliano nel secondo dopoguerra. Nato il 18 maggio 1936 a Budrio (Bologna), Sante Cervellati inaugura la propria esperienza imprenditoriale negli Anni Sessanta, in un contesto economico ancora segnato dalla ricostruzione industriale del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. «Cervellati è stato un imprenditore con la “i” maiuscola, che ha dedicato tutta la vita al lavoro, portando la sua azienda a diventare importantissima a livello nazionale», commenta Giancarlo Tonelli, direttore Ascom Bologna. Oggi l’azienda è guidata dai figli di Sante, Marco e Davide, che sono amministratori delegati. Il padre conservava la carica di presidente. 

