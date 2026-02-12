Napoli, trovato topo morto nella pentola di una mensa scolastica

Sono scattate le indagini dei Nas di Napoli e del servizio Asl di Marigliano dopo la segnalazione del preside di una scuola primaria: un topo, già morto, è stato trovato in una pentola contenente il cibo da servire alla mensa scolastica

Un topo morto è stato trovato nel cibo destinato ai bambini di una mensa scolastica. È accaduto nel napoletano. Verso le ore 13 i carabinieri della stazione di San Paolo Belisti sono intervenuti nell'Istituto Comprensivo "G. Costantitni" su segnalazione del preside della scuola. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria, un'operatrice della società che si occupa della refezione scolastica aveva trovato un topo all'interno di una pentola. Nessuno degli alunni, fortunatamente ha consumato il vitto proveniente da quella azienda. Immediata l’attivazione del servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli.