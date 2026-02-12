Milano, guasto a treno in Stazione Centrale: ritardi fino a 100 minuti

La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano, in prima mattina, è stata "fortemente rallentata" in prossimità di Milano Centrale a causa di "un inconveniente tecnico a un treno che è fermo" e che ha causato problemi sulle direttrici per Genova, Bologna e Venezia. Lo riporta il sito di Rfi. Secondo Rfi i "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso". Intorno alle 9 la situazione è cominciata a migliorare e i ritardi sono stati via via smaltiti. La situazione al momento è di totale normalità: Rfi ha confermato che, a partire dalle 09:50, la circolazione è tornata regolare e il traffico ferroviario nel nodo di Milano è ora pienamente ripristinato. Si esclusono ipotesi di sabotaggio o azione esterna. (Consulta qui la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia)