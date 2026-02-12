Nuovo ddl, le esperte: "Penalizza le vittime: senza consenso è stupro"
Il 15 febbraio le organizzazioni femministe torneranno in piazza per protestare contro l'approvazione del "ddl stupri". Le modifiche al testo proposte dalla senatrice Bongiorno prevedono il concetto di “volontà contraria delle vittime” al posto di quello del “consenso”. Per l'avvocata Manuela Ulivi si tratta di un gravissimo passo indietro: “Così la parte offesa diventa quella imputata: è inaccettabile". La presidente di D.i.Re Carelli: "Dire 'no' spesso è difficile. Basta ri-vittimizzare le donne"
